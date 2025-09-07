Petit oui de l’UDC pour la prison

Réunis en assemblée pour se prononcer sur les mots d’ordre, les délégués de l’UDC ont accepté de justesse le projet d’une nouvelle prison centrale. Le PLR a rejeté de peu l’objet relatif à la suppression de la valeur locative et Les Vert·e·s ont largement soutenu l’initiative «Sauvez les Laviaux».

VALENTIN CASTELLA

ASSEMBLÉES. Trois partis politiques se sont réunis cette semaine pour évoquer les votations fédérales et cantonales à venir. Un seul a soutenu l’initiative «Sauvez les Laviaux». Il s’agit sans surprise des Vert·e·s. Mercredi à Courtepin, ils ont en chœur voté oui. Seule une personne s’est abstenue. Pour le coprésident Léo Sapia, il s’agit «d’un message politique contrant les grands projets comme celui de Goya Onda». Il continue: «Nous sommes opposés à cette forme de…