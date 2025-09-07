Pixel et cætera

COUCI-COUÇA. «Comment ça va la Suisse?» C’est la question existentielle posée par un grand sondage de la SSR auprès de 50 000 personnes. Résultat: 80% des sondés cochent la note 7 sur 10 pour évaluer leur satisfaction générale. Sans entrer dans les détails de la définition du bonheur et des sentiments véritables qui lui sont liés, ce sentiment partagé de bien-être est-il dû à trop de richesse? Trop de sécurité? Trop de confort? Trop d’assurances? Trop d’actions promotionnelles pour les 100 ans de la Migros? Mauvaises questions, ce qui compte, c’est le résultat du questionnaire. Mais est-il fiable, ce sondage? Sans doute. Sérieux? Sûrement. A côté de ses pompes? Disons que 13% (tout de même) de la population suisse qui déclarent souffrir de dépression n’a pas forcément pris le temps d’y…