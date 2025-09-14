Pixel et cætera

ILLUSION. Pourquoi les bouquets de fleurs que l’on fait envoyer – quelle qu’en soit la raison – ne correspondent jamais tout à fait aux images des bouquets de fleurs proposés sur les sites des fleuristes? C’est vrai aussi pour les images de pizzas, de kebabs, de plats chinois sur les vitrines des restaurants ou sur la carte, idem pour les photographies des agences de voyages – une fois sur place, désillusion, etc. La réponse tient peut-être dans la confiance donnée aux images. Mais où allons-nous sur ce chemin carrossable de milliards d’images en centaines de milliards de pixels (comme les étoiles), maintenant que l’intelligence artificielle, qui se fout complètement du réel et du vrai, en produit à volonté? Qui a bien pu envoyer à ces soldats dans la tranchée à Verdun ce magnifique…