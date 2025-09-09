Pour le FC Bulle, il n’y a plus qu’à trouver la bonne carburation

Habitué à marquer et à prendre des buts, le FC Bulle a fait 0-0 à Bavois samedi en Promotion League. Les Gruériens doivent désormais mieux répartir leur débauche d’énergie pour recommencer à gagner. Première occasion ce dimanche contre le FC Bienne à Bouleyres.

VALENTIN THIÉRY, À BAVOIS

FOOTBALL. Il n’est écrit nulle part que le FC Bulle doit tenir le zéro derrière pour s’imposer. Mais il lui faut progresser défensivement pour se faciliter les choses, même s’il tourne à 2,5 buts inscrits par match. A en croire leur déplacement samedi, les Gruériens, 10es du championnat, avancent dans la bonne direction, bien aidés par un excellent Killian Ropraz. Résultat: 0-0 logique à Bavois pour la 6e journée de Promotion League. Un clean-sheet ne leur était plus arrivé depuis mars 2025. «Il y a eu une…