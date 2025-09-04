Rencontres nocturnes et fin du monde

jeu, 04. sep. 2025

BANDE DESSINÉE
Lewis Trondheim
LES AVENTURES DE LAPINOT, LE CHAPEAU MAUDIT
Dargaud

Lapinot et Richard doivent retrouver leurs amis pour observer une éclipse depuis un château en ruines. En chemin, ils devisent sur la vie, l’amour, l’espace et toutes sortes de choses. Dans cette sombre forêt, ils croisent une population hétéroclite: des joueurs de jeu de rôle, des bikers sympathiques pique-niquant avec des Arabes et des Juifs en toute amitié. Mais, contre toute attente, le chapeau porté par l’un des individus costumés va se révéler particulièrement néfaste et le malheur débarque. En effet, le couvre-chef réalise chaque souhait ou imprécation dite par celui qui le porte. Et Richard, bien que très sympathique, est un moulin à paroles à l’âge mental incertain…

Création emblématique de Lewis…

