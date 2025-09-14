Rentrée sous tension financière

sam, 13. sep. 2025

L’année universitaire commence pour plus de 10 000 étudiants, répartis dans désormais six facultés.

LISE-MARIE PILLER

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG. Près de 10 500 étudiants feront leur rentrée à l’Université de Fribourg dès lundi. Mais la rectrice Katharina Fromm n’a pas caché son inquiétude lors de la traditionnelle conférence de presse annuelle. Car si l’institution a finalement échappé au Programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE), elle s’est engagée à économiser 13,5 millions de francs d’ici 2027 après des négociations avec le Conseil d’Etat. Les facultés doivent soumettre des propositions et un gel des recrutements de professeurs a été imposé pour plusieurs mois jusqu’à la finalisation de rapports.

De sombres nuages s’amoncellent aussi du côté de la Confédération. «Dans le…

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
Abonnez-vous

Acheter le PDF

Annonces Emploi

Annonces Événements

Annonces Immobilier

Annonces diverses