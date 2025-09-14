Rentrée sous tension financière

L’année universitaire commence pour plus de 10 000 étudiants, répartis dans désormais six facultés.

LISE-MARIE PILLER

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG. Près de 10 500 étudiants feront leur rentrée à l’Université de Fribourg dès lundi. Mais la rectrice Katharina Fromm n’a pas caché son inquiétude lors de la traditionnelle conférence de presse annuelle. Car si l’institution a finalement échappé au Programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE), elle s’est engagée à économiser 13,5 millions de francs d’ici 2027 après des négociations avec le Conseil d’Etat. Les facultés doivent soumettre des propositions et un gel des recrutements de professeurs a été imposé pour plusieurs mois jusqu’à la finalisation de rapports.

De sombres nuages s’amoncellent aussi du côté de la Confédération. «Dans le…