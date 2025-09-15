Rinjala, la gâchette malgache du FC Bulle qui cravache dans sa quête

Rinjala Raherinaivo est la révélation du début de championnat du FC Bulle.

L’international malgache n’a pas abandonné son rêve de devenir professionnel.

Découverte du déroutant ailier de 27 ans avant la réception de Bienne ce dimanche.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Et Bouleyres n’en crut pas ses yeux. Accélération, course vers l’axe, frappe enroulée dans le petit filet: fin août contre Young Boys M21, le stade a redécouvert Rinjala Raherinaivo, muet deux semaines plus tôt contre la relève bâloise. Il venait de planter sa cinquième rose, faisant de lui l’actuel co-meilleur artificier du championnat avant le duel entre «son» FC Bulle et Bienne, ce dimanche (15 h).

Prendre son billet pour cette 7e journée de Promotion League sera l’occasion de vibrer pour un imprévisible Malgache «adorant provoquer…