Tennis de table: le CTT Bulle vise le maintien en LNB

Battus d’entrée à Bâle,Csaba Vigh et le CTT Bulle reçoivent Vernier ce samedi. L’occasion de lancer leur quête de maintien en Ligue nationale B.

GLENN RAY

TENNIS DE TABLE. Battu 6-4 par le néopromu Bâle lors de la 1re journée de Ligue nationale B, le CTT Bulle aura à cœur de se rattraper ce samedi (15 h 45) face à Vernier. «C’est un concurrent direct, une équipe contre laquelle nous nous devons de gagner à la maison», souligne Csaba Vigh.

Vainqueur de ses deux simples en terres bâloises, le Marsensois de 58 ans était «satisfait» de son début de saison. Surtout après avoir vécu un dernier exercice mouvementé. Il avait été suspendu trois mois pour négligence en commandant un médicament destiné à sa maman et considéré comme dopant: «Cette histoire est derrière moi, je préfère ne plus en parler…