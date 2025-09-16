Toujours la fête du foot

1

La bénichon animera la ville de Bulle ce week-end

BULLE. La Bénichon de Bulle aura lieu samedi et dimanche au cœur du chef-lieu gruérien. La Grand-Rue, la place du Marché et les établissements locaux accueilleront festivités, concerts et traditions. Le menu typique sera proposé dans les restaurants et sur les stands: cuchaule, jambon de la borne, …