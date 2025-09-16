Toujours la fête du foot

mar, 16. sep. 2025

Plus de 500 jeunes footballeurs, des juniors F et E, ont animé le stade des Colombettes à Vuadens ce week-end, à l’occasion de la 40e édition du Tournoi Dousse-Morel. Notre photographe Chloé Lambert a capté leurs joies et leurs exploits.

L'article complet n'est disponible que pour les abonnés.
