Tribune libre

«C’est tellement beau quand c’est inutile»

A propos de l’initiative «Sauvez les Laviaux», sur laquelle nous votons le 28 septembre.

On veut inscrire dans la Constitution fribourgeoise (Cst. fr) la protection et la préservation du lac de la Gruyère et de ses rives. Quelle belle idée! Submergés par la Goya Onda, certains veulent en remettre une vague en prenant à témoin notre Constitution.

Un peu de droit constitutionnel devrait rafraîchir les méninges de nos Don Quichotte. Ceux-ci ont-ils lu la Cst. fr qui prévoit déjà, aux articles 71 et 73, la protection de la nature et de l’environnement, luttant contre toute forme de pollution et de nuisance? Savent-ils que leur texte général, programmatique, devra être suivi de textes d’exécution? Il n‘a pas d’application immédiate comme l’avait…