Tribune libre

Série coréenne à Morlon Beach?

A propos de tourisme et de l’initiative dite Sauvez les Laviaux.

La future votation sur l’initiative «Pour la sauvegarde du lac de la Gruyère» bat son plein. Chacun y va de ses arguments pour justifier son oui ou non sur le sujet. Trop de réglementations comme trop de laxisme ne font pas bon ménage. Qu’on respecte déjà la réglementation qui oblige à rendre les abords de lacs accessibles à tout un chacun sur tout leur pourtour! C’est loin d’être le cas le long de plusieurs lacs suisses, le Léman en l’occurrence pour la Suisse romande, privatisé sur de longs trajets par des résidences de luxe.

Et si le vote de fin septembre était balayé par le tournage d’une saga coréenne sur la presqu’île des Laviaux? Avec une scène romantique, avec le Moléson en toile de…