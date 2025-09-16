Tribune libre

Tout tourne autour des intérêts personnels

A propos des votations du 28 septembre.

Toujours plus d’initiatives sont soumises au peuple. Fruits de la réelle complexité des lois et ordonnances, fabriquées par nos représentants dans les législatifs et arrangés à la sauce des fonctionnaires.

Ces temps, la Confédération nous demande de nous décider sur le maintien ou non de la valeur locative des immeubles en propriété. Ayant écouté plusieurs débats, il est navrant de constater que trop de politiciens n’ont pas la capacité et la clairvoyance nécessaires pour donner un éclairage qui devrait hausser les débats. Tout tourne autour de l’intérêt personnel. C’est assez faible comme conseil de vote. En bref, si vous êtes propriétaire, avec peu de dettes, dans une maison normalement entretenue, vous…