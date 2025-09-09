Un instant apprivoisé par Chloé Lambert

1

Matthieu Pauchard après le Manx Grand Prix: «Jamais je n’aurais imaginé rouler aussi vite»

Pour la première fois de sa carrière, le pilote châtelois Matthieu Pauchard a disputé le prestigieux Manx Grand Prix, sur l’île de Man. Il revient sur cette expérience inoubliable.

THOMAS CHRISTEN

MOTOCYCLISME. Du 16 au 25 août, Matthieu Pauchard a vécu son rêve d’enfant: prendre le départ du mythi…