Un instant apprivoisé par Sébastien Demierre

Ce jeudi soir, après l’orage, un double arc-en-ciel a illuminé le ciel gruérien (photo prise depuis Morlon).
La baignade est actuellement déconseillée sur les plages de Morlon, Corbières et Gumefens en raison des résultats de la dernière analyse des eaux du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.ANN-CHRISTIN NÖCHEL
LAC DE LA GRUYÈRE. Même si la météo joue les trouble-fêtes, la tem…