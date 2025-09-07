Un instant apprivoisé par Sébastien Demierre

1

Baignade déconseillée à Morlon, Gumefens et Corbières en raison d’une forte concentration en germes de pollution fécale

La baignade est actuellement déconseillée sur les plages de Morlon, Corbières et Gumefens en raison des résultats de la dernière analyse des eaux du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.ANN-CHRISTIN NÖCHEL

LAC DE LA GRUYÈRE. Même si la météo joue les trouble-fêtes, la tem…