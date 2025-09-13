Une tête qui nous parle toujours

MUSIQUE

David Byrne

WHO IS THE SKY?

Matador Records

D’autres auraient cédé à l’appel de la nostalgie et accepté une tournée lucrative en reformant les Talking Heads. Le groupe s’est officiellement séparé en 1991, mais son influence continue de se faire sentir sur la scène pop-rock e t un retour sur scène aurait évidemment des allures de triomphe. Mais David Byrne préfère désormais la voie solitaire et l’on ne peut guère lui donner tort à l’écoute d’un album comme ce lumineux et énergique Who is the sky?

Dès le sautillant premier morceau, Everybody laughs, on sent un chanteur et guitariste qui veut prendre le contre-pied de la morosité ambiante. Suivent 11 titres énergiques, comme un appel à l’optimisme et à la joie de vivre. Avec son humour tendance absurde (il explique par exemple avoir…