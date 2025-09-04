VTT: Julien Bard continue de progresser

VTT. La station française des Gets a souri ce dimanche à Julien Bard (photo). En terminant 37e du cross-country M23, le Sorensois y a signé son meilleur résultat en Coupe du monde. Au prix d’une folle remontée. «Je suis parti de la 90e position et je suis revenu jusqu’à la 28e place. J’ai manqué d’énergie sur le dernier tour, mais un top 30 était atteignable.»

Une performance qui prouve la progression du Gruérien de 21 ans. «Je me rapproche gentiment des meilleurs du monde. En partant de moins loin, je pourrais clairement viser le top 20.» Des progrès qui ne doivent rien au hasard: «Je me mets moins de pression et je fais plus attention à mon alimentation, mon sommeil et mon mental.»

Première en Amérique

Après Lenzerheide (GR), Julien Bard testera sa nouvelle approche aux Etats-Unis et au…