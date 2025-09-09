Podium pour Ilona Chavaillaz

Ilona Chavaillaz est montée sur le podium du Grand Raid samedi en Valais. La vététiste de Sommentier a terminé 2e de l’épreuve entre Nendaz et Grimentz. Elle est arrivée au bout des 93 kilomètres de course en 6 h 45, soit à 17 minutes de la tête. A noter également la 4e place de la Vuadensoise Julie Thiémard en 7 h 52. GR

Romain Jacquier contraint à l’abandon

En lice aux Mondiaux de VTT marathon en Valais, le Vaulruzien Romain Jacquier n’est pas arrivé au bout du parcours de 125 km et 5000 m de dénivelé positif. Le Gruérien de 20 ans a abandonné après 5 h 25 d’une course remportée par l’Américain Keegan Swenson. GR

Succès gruériens à la Tsarmê Bike

Les Gruériens ont dominé les débats samedi à la Tsarmê Bike. A Charmey, le Brocois Nathan Dafflon s’est imposé…