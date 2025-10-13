Après le oui des députés, le sort du plan d'assainissement des finances se jouera-t-il dans les urnes?

Le Grand Conseil a adopté la loi sur l’assainissement des finances. Un référendum se profile déjà. Le Parti socialiste a convoqué une assemblée extraordinaire mercredi soir.

MAGALIE GOUMAZ

MESURES D’ÉCONOMIE. Seize heures de débats, pauses et intermèdes compris, sur quatre jours. C’est le temps qu’il aura fallu aux députés fribourgeois pour mettre sous toit la loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LAFE). Au vote final, le résultat correspond aux forces politiques en présence: 57 voix pour, 35 contre et 4 abstentions.

La minorité de gauche a ferraillé sans succès pour biffer certaines mesures d’économie et les compenser par des hausses de la fiscalité. Mais seuls deux amendements atténuent l’impact pour le personnel de la fonction publique. Le premier a été présenté par Christian…