Un jeune Gruérien sacré vice-champion de Suisse de karting

AUTOMOBILISME. L’Echarlensois Nicolas Yerly a été sacré vice-champion de Suisse de karting dans sa catégorie supermini (8-12 ans). Une performance réalisée dimanche dernier sur le circuit lombard du 7 Laghi Kart. «Ce résultat était inattendu deux ans seulement après ses débuts en compétition, situe son papa Frédéric. Nicolas a maintenant 11 ans et son prochain but sera de rouler dans le championnat italien, plus relevé qu’en Suisse.» Avec la perspective à long terme de quitter son kart pour entrer dans le «grand monde» de l’auto. QD