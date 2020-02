1

Les yeux revolver mais le discours paisible

Célina Bapst vient d’être élue chasseresse suisse 2020-2022. Ambassadrice et pas miss. La Gruérienne nous explique pourquoi.

YANN GUERCHANIK

CHASSE. Une jeune femme est élue chasseresse suisse 2020- 2022 et vous pensez greluche au frais minois, bimbos en armes et bikini, vous pensez miss et pépettes! Nous, on y a pensé. Célina Bapst aussi. «J’ai tout de suite voulu éclaircir ce point, confie la Gruérienne de 28 ans. Heureuse...