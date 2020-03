ROUTES. La nouvelle liaison routière entre Marly et Matran nécessite la construction de deux nouveaux ponts, à Hauterive et à Chésalles. La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC) a présenté mercredi les deux projets choisis: Pegasus et Constance.

Parmi les 52 candidats en lice (30 pour Hauterive et 22 pour Chésalles), les deux lauréats ont fait l’unanimité du jury. «Ils ont séduit tous les deux par leur sobriété, leur durabilité et leur intégration dans le paysage», explique le communiqué de presse. Avec 798 mètres de longueur, le pont de Hauterive deviendra le deuxième plus long pont du réseau routier cantonal, après celui de la Poya. L’ouvrage de Chésalles mesurera, quant à lui, 203 mètres.

La liaison Marly-Matran s’inscrit dans la stratégie de…