A propos de notre nouvelle vie en quarantaine.

En ce dimanche de confinement national, aux couleurs et chaleurs printanières, je pense, en marchant dans ma campagne, au bien que ça fait de ralentir…

Depuis plusieurs jours, voire semaines, alors que le coronavirus occupe tous les médias, que l’économie est affectée au niveau mondial, que la Bourse fait de l’apnée, je me dis que c’est peut-être une occasion unique de réfléchir à nos vies. Comment arrêter cette course folle du «toujours plus et plus vite»? Comment freiner immédiatement pour sauver des vies, pour nous sauver nous-mêmes de cette fuite en avant? Pour vivre le présent, profiter de la vie, prendre le temps d’observer le jour qui se lève, la couleur du ciel en buvant un café, le coucher du soleil… Nous ne serions pas moins…