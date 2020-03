La personne touchée par le coronavirus «a probablement été infectée lors d'un voyage en Lombardie», précise le Direction de la santé et des affaires sociales. Une enquête d'entourage est en train d'être effectuée par le Service du médecin cantonal. Pour l'heure, neuf personnes ont été mises en quarantaine à domicile. Aucune autre précision sur le lieu où réside le jeune homme n'a été donnée, mais «il ne s'agit pas de quelqu'un de Glion».

La DSAS ajoute que l'apparition de ce premier cas dans le canton de Fribourg «ne change pas les mesures prises au niveau cantonal, à savoir la prise en charge des personnes répondant aux critères à risque aux urgences de l'HFR pour qu'elles puissent se soumettre à un test». A ce jour, 30 personnes ont été soumises à un test dans le canton. Un seul cas s'est donc révélé positif et une quinzaine de résultats sont encore attendus.

La hotline mise à diposition par l'HFR pour les personnes présentant des symptômes est désormais étendue à toute la population fribourgeoise qui a besoin d'information sur le coronavirus, en matière de santé: le numéro 026 306 39 30 est à disposition 24 heures sur 24.

En l'état actuel, aucune mesure particulière n'a été décidée par le canton concernant les écoles, les crèches, les accueils, les EMS et les autres institutions. Les recommandations sont toujours de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou de les désinfecter, de tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique ou dans le creux du coude, d'éviter tout contact étroit non nécessaire avec des personnes souffrant d'affections respiratoire ou de toux. Le port du masque hyginénique n'est pas recommandé au grand public.

Le site www.fr.ch est régulièrement mis à jour selon les nouvelles informations diposnibles,