Le Veveysan Samuel Ruffieux s'impose sur les 49km de l'Ultraks de Zermatt

Samuel Ruffieux s’est imposé sur le 49 kilomètres de l’Ultraks, samedi à Zermatt. Une performance «hors norme» pour le citoyen veveysan de 45 ans. La Châteloise Axelle Genoud a aussi levé les bras.

VALENTIN THIÉRY

TRAIL. Samuel Ruffieux n’en finit plus d’étonner, à commencer par lui-même. Samedi à Zermatt (VS), le coureur des Paccots a remporté le 49 kilomètres de l’Ultraks (3600 mètres de dénivelé positif) en 5 h 07, repoussant à près de huit minutes le Britannique Andy Symonds, double vainqueur sur cette épreuve Sky au pied du Cervin. «Il a même une page Wikipédia, rigole Samuel Ruffieux. Cette victoire est hors norme à plus d’un titre. Je ne la qualifierais pas comme ça si je n’étais pas “juste” un employé travaillant à 100% face à des élites professionnelles.»

Originaire de Broc, le…