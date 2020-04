Bernadette Bongard

TREYVAUX

Bernadette est née le 7 septembre 1948 et a grandi à Montévraz entourée de sa famille. A l’âge de 18 ans, elle rencontre Paul lors d’un bal au Pafuet. Ils se marient et emménagent dans une petite maison au Pratzey. Avec bonté et générosité elle prend soin de ses quatre enfants. Elle consacre tout son temps aux autres et ne dit jamais non pour apporter son aide à ses proches.

Durant vingt-cinq ans, avec son mari Paul, ils ont proposé de délicieux poulets sur les marchés de Bulle et de Fribourg. Avec modestie, ils avaient à cœur de satisfaire chaque client. Durant ces années de dur labeur, Bernadette a eu la grande joie de voir naître ses six petits-enfants. C’était une grand-maman très généreuse qui ne manquait aucune occasion pour leur faire plaisir. Elle assistait à tous les…