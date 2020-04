Celui qui parle les mathématiques

L’un de mes amis est plus Robert que Redford, il est mathématicien. Son heure de gloire sonne enfin. Quand elle pousse, la bosse des maths fait de vous un martyr. Il en a souffert le petit Robert.

Les 6 d’algèbre à répétition, ça la foutait mal à la récréation. Les forts en gym lui en voulaient. Ses lunettes et ses chicots volaient en éclats. On le prenait sous notre aile quelquefois. Mais à la récré, la plupart du temps, on avait foot.

Tous les mathématiciens vous le diront: à force, ils deviennent aussi durs que leur science. Quand t’es gosse, pas facile de comprendre que les gagnants sont les perdants. Que les petites frappes passeront leur vie à remonter la pente.

Son heure de gloire sonne enfin, parce que notre mathématicien comprend les courbes depuis toujours. Nous, les courbes,…