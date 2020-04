Chouchou de Saint-Léonard, Jérémy Jaunin rentre à Genève

Meneur de Fribourg Olympic depuis quatre ans, Jérémy Jaunin a signé aux Lions de Genève. Les critères familiaux et sa future vie professionnelle ont poussé le joueur de 29 ans à retourner dans son canton d’origine.

MAXIME SCHWEIZER

«C’est un grand monsieur qui part.» Michaël Studer, le directeur technique de Fribourg Olympic, a résumé en une phrase la portée du départ de Jérémy Jaunin. Après quatre années passées sur les bords de la Sarine, le meneur de 29 ans retourne au bout du lac Léman pour rejoindre les Lions de Genève, finalistes en 2018 et 2019 et grands rivaux des Fribourgeois. Avec Olympic, Jérémy Jaunin (1,7 m) a remporté sept trophées, a découvert le niveau européen et s’est développé sur le plan personnel.

Chouchou de Saint-Léonard grâce à sa personnalité et son engagement…