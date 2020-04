Georgette Butty

LAUSANNE

Georgette aurait eu 100 ans ce mardi. Elle est née le 28 avril 1920 dans le foyer de Marie et Joseph Dafflon et a passé son enfance entre Le Poyet et Le Perré, à Charmey, accompagnée de ses cinq frères et sœurs. Une vie simple, mais pleine d’amour. Très jeune, elle travailla comme aide dans un restaurant de la région.

Georgette eut l’immense joie de «recevoir» pour ses 20 ans son premier enfant, très vite surnommé Coco. C’est aussi à cette période-là qu’elle commença à coudre. De son union avec Jules Ruffieux en 1947 naquirent trois filles, Marie-Claude, Béatrice et Dominique. Devenue veuve très jeune, elle se trouva seule à élever ses enfants.

Confrontée au manque d’emplois dans la région, elle eut l’occasion de trouver une place dans un atelier de couture, à Lausanne, dans…