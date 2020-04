Giron reporté à 2021 en Glâne

LUSSY. La 30e édition du Giron des jeunesses glânoises, qui devait se tenir du 15 au 19 juillet à Lussy, aura finalement lieu du 14 au 18 juillet 2021. Stoppé dans son élan, le comité d’organisation explique dans un communiqué que, en plus de la situation actuelle incertaine, la pandémie du Covid-19 et les mesures mises en place pour l’éradiquer ont chamboulé les préparatifs de la manifestation. De concert avec les membres de la Jeunesse de Lussy et la Fédération des jeunesses glânoises, l’événement est donc reporté à l’été 2021. Les sponsors et les personnes qui avaient réservé des places pour le souper-spectacle du jeudi soir 16 juillet recevront des informations complémentaires par e-mail. «Nous avons donc une année supplémentaire pour préparer et vous faire vivre un giron…