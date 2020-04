Hommage au docteur Jean-Daniel Morard

Ces médecins rendent hommage à Jean-Daniel Morard, décédé le 30 mars dernier.

Notre ami le Dr Jean-Daniel Morard nous a quittés subitement, à son domicile, le matin du 30 mars, à la suite d’un accident cardiaque.

Jean-Daniel est né à Marsens le 8 avril 1943. Ses racines gruériennes sont profondes, puisqu’il est le petitfils d’Antoine Morard, député et fervent défenseur des organisations agricoles de son pays, et le fils de Louis Morard, administrateur des Etablissements et des hôpitaux psychiatriques de Marsens. Ces origines expliquent certainement son attachement à son district, et son souci permanent d’en défendre et d’en valoriser les produits. C’est à Marsens qu’il a passé son enfance. Il fréquente ensuite l’école secondaire de la Gruyère, puis le Collège St-Michel à Fribourg. Durant…