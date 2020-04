Quatre HES pour quatre façons d’aider

Les hautes écoles fribourgeoises sont engagées sur plusieurs fronts dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Etudiants et professeurs, ils sont plus d’une centaine à soutenir différents services de l’Etat ou l’OCC, chacun dans son domaine de compétence.

XAVIER SCHALLER

Quand on parle Covid-19 et hautes écoles, on pense immédiatement à la Haute Ecole de santé (HEdS). Mais les trois autres institutions cantonales sont aussi engagées contre la pandémie. La Haute Ecole de travail social (HETS), la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture (HEIA) et la Haute Ecole de gestion (HEG) soutiennent, chacune dans leur domaine de compétence, les services de l’Etat ou l’Organe cantonal de conduite (OCC). Les directeurs des quatre institutions ont présenté hier à la presse leurs actions.

●…