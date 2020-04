Un demi-milliard pour le climat

POPULAIRE. Le mouvement de la Grève du climat et celui des Grands-parents pour le climat lancent une motion populaire. Ils proposent qu’une part de la fortune cantonale finance des mesures qui répondent à la fois à la crise climatique et à celle socioéconomique liée au coronavirus. Le montant alloué devra s’élever à 500 millions de francs. «Avec le reste de la fortune cantonale estimé à plus de 600 millions, le canton a les moyens de faire face à ses obligations courantes», souligne l’argumentaire. Ce prélèvement sur la fortune financera des mesures du programme bâtiment, du fonds énergie, de la stratégie pour le développement durable, du plan climat et de la stratégie pour la biodiversité. Ce faisant, il permettr a une transition de l’économie cantonale vers une économie décarbonée,…