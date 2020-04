Une fuite osée vers sa destinée

Esty Shapiro quitte sa communauté hassidique de New York pour rejoindre Berlin. Quête de liberté en quatre volets, Unorthodox se dévore de façon peu orthodoxe sur Netflix.

Si les mouvements sectaires et ultrareligieux vous intriguent autant que moi, Unorthodox, minisérie dévoilée il y a peu sur Netflix, vous emballera. Intelligent, touchant, informatif, c’est le programme qu’il vous faut en cette période de confinement. Car avouons-le, ces derniers temps, la télévision est plus volontiers restée allumée sur Cartoon Network que sur Arte (à moins que ce ne soit en tout temps, en fait).

Unorthodox, c’est une ode aux femmes, à leur indépendance et à leur libre arbitre. C’est aussi le récit on ne peut plus réel de Deborah Feldman qui a fui la communauté hassidique établie dans le quartier de…