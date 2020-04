Un hommage à l’abbé Perritaz.

Parmi les personnes qui m’ont aidé, l’abbé Perritaz mérite une place à part. Il ne m’a pas seulement aidé, mais je peux dire qu’il m’a sauvé la vie. Pour tout ce qu’il m’a apporté, je lui dois une reconnaissance éternelle.

On l’appelait Gibus quand il a débarqué à la paroisse Saint-Pierre à Beauregard. Il prenait ouvertement le parti de la classe ouvrière, des pauvres, des jeunes et il s’est donné corps et âme pour nous, la dizaine de gamins du quartier, et je peux dire aujourd’hui que si chacun de nous a trouvé son chemin sans «mal tourner» c’est en grande partie grâce à lui. A la construction du nouveau bâtiment de la paroisse, il a d’emblée réservé une grande salle pour nous. Il a acheté un footfoot et une table de ping-pong et nous a dit «faites quelque…