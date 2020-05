«On est heureux ici, tous les deux»

Gertrud et Roger Capt ont fêté début mai leurs soixante-cinq ans de mariage. Des noces de palissandre, un bois rare et résistant.

PRISKA RAUBER

«Des fois je me dis que bien s’entendre est mieux que le grand amour», nous confie Gertrud Capt dans un élégant accent allemand – celui du nord, où elle est née le 9 juin 1933. Le grand amour n’est pas forcément celui qui dure toute une vie, celui qui vous voit fêter vos noces de palissandre, un bois précieux, dense et résistant. Gertrud et Roger ont célébré le 7 mai leurs soixante-cinq ans de mariage, dans leur maison de Montbovon.

«On est vraiment heureux ici, tous les deux, glisse-t-elle. Mais, dans notre vie, il y a eu des hauts et des bas, c’est normal. Il faut savoir accepter, et accepter l’autre comme il est.» Elle se dit que c’est elle…