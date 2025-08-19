Edition record pour le Giron des jeunesses veveysannes

Près de 25 000 personnes ont afflué à Prayoud, hameaux de Châtel-Saint-Denis, pour le 28e Giron des jeunesses veveysannes.

VINCENT CAILLE

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Samedi soir, derrière la Cartine, la Pionnelle et le Loup-Barou, les gobelets se sont empilés. Les commandes ont fusé. «C’était la folie! Il nous manquait certaines boissons. On a tout vendu», sourit Steve Grumser, président du comité d’organisation. Le 28e Giron des jeunesses veveysannes sous le thème des jeux de société a fait sauter les compteurs à Châtel-Saint-Denis. Cinq jours de fête sur la colline de Prayoud avec pour objectif entre 15 000 et 20 000 visiteurs… Près de 25 000 ont fait le déplacement. Un record en Veveyse.

Steve Grumser peine encore à réaliser. «C’est une grande réussite. On voulait quelque chose de beau, fini,…