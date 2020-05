«Créer quelque chose de fou et durable»

Le bed and breakfast de la presqu’île de Morlon reprend vie. Nouveau propriétaire des lieux, la société Goya Onda ambitionne d’y allier activités sportives, culturelles et durabilité. Et il se pourrait même qu’on y surfe une vague artificielle. Rencontre avec l’un des associés, Flurin Mathieu.

VALENTIN CASTELLA

Flurin Mathieu le dit d’entrée. Posé sur la terrasse du bed and breakfast Goya Onda de Morlon, il ne souhaite pas trop en dire pour le moment, de crainte d’éveiller la peur des gens ou de créer une trop grande attente. «Cela ne fait qu’une semaine que nous sommes ouverts. Actuellement, nous nous situons encore en phase préparatoire.»

N’empêche que… Depuis le 17 mai, date de l’ouverture du nouvel établissement situé sur la presqu’île de Morlon, on sent monter une certaine…