RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Covid-19: quoi de neuf?

La maladie Covid-19 est due à un virus émergent qui n’a cessé de surprendre les scientifiques et le corps médical, toujours en quête d’une boussole. Au fil des semaines, on en apprend un peu plus sur le Sars-Cov2 et sur les dégâts qu’il cause dans l’organisme humain. 36.9° propose une émission spéciale pour faire le point avec de nombreux experts et des reportages.

Des informations nous parviennent de partout sur le Covid-19 au sujet de sa transmission, de la recherche d’un vaccin et de traitements… générant son lot d’émotions entre espoir, anxiété, et déception. Isabelle Moncada s’entoure de différents spécialistes pour aborder ces questions. «Ce virus est carrément déroutant! Même si le savoir s’accumule à une vitesse incroyable, il…