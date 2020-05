Aller dîner au restaurant presque comme avant

Pour la réouverture des restaurants, direction l’auberge de La Couronne à Enney, pour tester le plat du jour postconfinement, assaisonné aux mesures d’hygiène fédérales.

XAVIER SCHALLER

ENNEY. Carte d’identité, gel désinfectant et mouchoirs jetables, compte Twint chargé… Je suis prêt pour aller dîner au restaurant, en ce lundi de réouverture. Dernière précaution spéciale Covid: inspection des coudes. Pas de traces suspectes malgré un ou deux toussotements ce matin. C’est parti pour Enney.

Je ne me sens pas comme un travailleur qui va se manger un plat du jour. L’excitation est plutôt celle que je ressentais étant gamin, quand papa et maman annonçaient que nous allions au restaurant. Sauf que mes parents sont confinés au Jura et que je vais manger en têteà-tête avec le photographe de la…