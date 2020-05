Aménager son jardin pour que les petites bêtes s’y sentent bien

La biodiversité est en danger. Et, même s’ils semblent accueillants, les jardins n’y échappent pas. Trop proprets, ils manquent de cachettes et de nourriture pour les oiseaux, les papillons et les hérissons. Quelques idées pour changer la donne.

SOPHIE ROULIN

EXTÉRIEUR. Se réveiller avec le chant des oiseaux au petit matin. Regarder passer une petite famille de hérissons au soir tombant. La nature s’invite volontiers au jardin pour autant qu’on lui fasse une place. Tas de branches ou de cailloux, fauche moins stricte, nichoirs, tous ces petits aménagements trouveront rapidement des locataires. «Pour peu qu’on prenne le temps d’observer, on pourra rapidement constater les effets des efforts fournis», commente le biologiste Jérôme Gremaud.

Pas besoin d’avoir une grande surface de terrain…