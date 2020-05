Ancien capitaine d’Olympic, A. Cotture rentre au bercail

Après trois saisons passées aux Lions de Genève, Arnaud Cotture, l’ailier valaisan formé à Fribourg, revient à Saint-Léonard.

Pur produit de la formation fribourgeoise, le Valaisan Arnaud Cotture signe son retour à Fribourg. Trois ans après son départ quelque peu surprenant et discuté pour Genève, le voilà «prêt à écrire un nouveau chapitre» avec Olympic. L’ailier de 24 ans, auteur de 9 points et 5 rebonds la saison dernière, a signé un contrat de deux années, plus une en option activable par le club. Pour rappel, il avait fait ses premiers pas en LNA il y a presque neuf ans avec l’équipe de Saint-Léonard.

Du côté de la direction sportive, Michaël Studer est ravi de la signature de l’ancien numéro 20. «Arnaud va beaucoup nous apporter sur le terrain et dans le vestiaire, détaille le…