Avec eux, le tennis à Romont rimera avec formation

La réouverture du Centre de tennis Romont lundi a coïncidé avec les débuts des gérants Jonathan Cotting et Blaise Rey, épaulés par l’entraîneur principal Damien Vauthey.



Leur objectif: développer une école de tennis et réunir ponctuellement les talents à Romont, deuxième antenne de leur FriTennis Academy.

Renfort bienvenu, l’ancien joueur professionnel Christophe Freyss revient sur les courts glânois pour encadrer les plus sûrs espoirs.

QUENTIN DOUSSE

TENNIS. Ils sont trois, enthousiastes, motivés et fourmillant d’idées pour faire rebondir la petite balle jaune à Romont. Au filet, on retrouve Damien Vauthey, entraîneur professionnel déjà implanté dans la région. Sur la ligne de fond, Jonathan Cotting et Blaise Rey. Les deux hommes ne sont pas des inconnus sur les courts du canton.…