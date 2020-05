RTS1, VENDREDI, À 20 H 10



Le couple de Romands qui voyage au fil de cette neuvième saison de Bye bye la Suisse ne peut que plaire! Orane et Fred Addor sont généreux dans l’échange et partagent volontiers les aléas de leur aventure exotique. Ils travaillent tous les deux dans le monde médical. Elle est médecin, lui infirmier. Avec leur fille Lou qui a moins d’un an, ce couple marié depuis quatre ans a décidé d’aller vivre au soleil, en Martinique. Elle travaillera dans la division sanitaire de la seule prison de l’île, Ducos, alors que lui intégrera le service des urgences de Fort-de-France. Dans leur idéal de vie, les Addor rêveraient de travailler moins pour passer davantage de temps en famille. Arriveront-ils à réaliser leur rêve? Vivre mieux avec moins? Serontils capables de s’adapter…