Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

PAS PLUS DE QUATRE CONVIVES à table et deux mètres de distance entre chaque table. C’est la condition principale à la réouverture des restaurants. Mais ce n’est pas tout. Les clients devront également arriver en même temps, et rester assis durant le repas. La dernière fois qu’on a vu un truc pareil, c’est dans un film de Chabrol: les conventions bourgeoises sont respectées, les apparences sauves, mais l’ambiance tourne au vinaigre. Qui a envie de se payer un resto dans ces conditions? Cibles habituelles des critiques lors des repas de famille à la maison (les marges exorbitantes, la baisse du service, etc.), les cafetiers restaurateurs sont pourtant à plaindre. Comment faire son métier dans ces conditions?

