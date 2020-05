Février 1970, Isabelle Sauser, 24 ans, accompagne son mari Laurent à l’aéroport. Deux heures plus tard, l’avion de Laurent s’écrase, causant sa mort et celle de 48 autres personnes. En 2018, une étudiante de 21 ans se convertit secrètement à l’Islam. Deux histoires étroitement et indissolublement liées. Mardi, à 21 h, sur RTS2