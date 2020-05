De la gratitude, de la fierté et des doutes

La session du Grand Conseil, la première depuis février, a débuté par un bilan intermédiaire de la crise du Covid-19. Avec en points communs des remerciements et de la fierté par rapport à ce qui a été accompli, le Conseil d’Etat et les chefs de groupe ont présenté leurs observations et leur vision des défis à venir.

XAVIER SCHALLER

Le Grand Conseil s’est réuni hier à Forum Fribourg, dans une vaste salle qui permet de respecter toutes les consignes de sécurité sanitaire. Pour lancer sa première session depuis février, il a abordé le thème du Covid-19, entre bilan provisoire et perspectives.

La présidente du Conseil d’Etat Anne-Claude Demierre a pris la parole en premier. «Ce que nous pouvions craindre s’est réalisé: une crise sanitaire qui se transforme en crise générale, impactant…