Des banderoles, mais pas de manifestants

GRÈVE DU CLIMAT FRIBOURG. Hier à l’aube, des militants de la Grève du climat Fribourg ont mené une action symbolique en ville de Fribourg. Faute de pouvoir se rassembler, des pancartes et des banderoles ont été disposées sur la place Python et la place de l’Hôtel de Ville. Cela «afin de rappeler aussi bien l’urgence de la crise climatique que ses revendications pour y faire face», a communiqué le mouvement. La Grève du climat Fribourg «s’oppose à un retour à la normale basé sur l’aviation pour les transports de personnes et de marchandises ainsi que sur la mobilité en voiture individuelle». Elle a récemment déposé, conjointement avec les Grandsparents pour le climat, une motion demandant un plan d’investissement vert à hauteur de 500 millions de francs.