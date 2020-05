Des malades immunisés, mais pour une période limitée

PAR XAVIER SCHALLER

Christian Chuard, comment jugez-vous cette première phase de déconfinement?

Durant les sept derniers jours, nous avons diagnostiqué dans le canton sept infections par coronavirus. Une par jour en moyenne, ce n’est pas beaucoup, d’autant qu’aucun de ces patients n’a dû être hospitalisé. Ce sont des Covid mineurs, comme le sont 80% des Covid. On s’attend à ce qu’il y ait à nouveau des hospitalisations au cours des prochaines semaines, même si l’on reste à un niveau de circulation du virus bas.

On parle d’une seconde vague…

Les personnes les plus optimistes disent que l’épidémie peut s’éteindre. C’est possible en théorie, mais la probabilité que l’épidémie reprenne est beaucoup plus élevée. Selon la hauteur de cette deuxième vague – il pourrait y en avoir une troisième, une…