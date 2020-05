Fribourg veut avoir son mot à dire

PRIMES MALADIE. Le Conseil d'Etat fribourgeois s'associe à une démarche initiée par le Tessin qui vise à donner plus de poids aux cantons dans la fixation des primes d'assurance maladie pour, in fine, soulager quelque peu les citoyens. Vaud, Neuchâtel, Jura et Genève soutiennent également ce principe. Trois initiatives, demandant de modifier plusieurs aspects de la loi sur la surveillance de la LAMal (Loi fédérale sur l'assurance-maladie), sont désormais entre les mains du Grand Conseil, selon un communiqué de presse. Si les députés les avalisent, elles seront transmises aux autorités fédérales.

Ces textes doivent permettre de mieux ajuster les primes aux coûts de la santé. Ils s'attaquent également à l'accumulation de réserves. Pour justifier leur démarche, les cantons mettent en avant…