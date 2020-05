Gilles, au-delà de la Venoge

Comédien, poète, chansonnier, Jean Villard Gilles a marqué la vie culturelle bien au-delà de son cher canton de Vaud. Une nouvelle biographie revient sur son parcours artistique.

ÉRIC BULLIARD

On a souvent gardé l’image du chansonnier bonhomme, qui a su dire son «bien joli canton». On se souvient parfois qu’il a écrit Les trois cloches, chantées par Edith Piaf et les Compagnons de la Chanson. Mais Gilles va au-delà des vaudoiseries et de ce classique: comédien, poète, auteur-compositeur-interprète, programmateur de cabarets à succès, il a laissé à sa disparition en 1982 une œuvre majeure de la chanson contemporaine. Une nouvelle biographie, signée Olivier Rumpf et Marie Perny, revient sur cette brillante carrière.

«Il ne sera pas question ici des petits secrets intimes, mais du parcours…